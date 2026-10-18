Fagioli cerca la consacrazione: per il Corriere dello Sport il Como è il banco di prova ideale

La Fiorentina si aspetta un salto di qualità da Nicolò Fagioli, chiamato a mettere il proprio talento al servizio della squadra e a diventare un riferimento per i compagni. A febbraio compirà 26 anni e per lui è arrivato il momento di mettere in mostra il proprio valore con maggiore continuità, diventando una figura importante per la squadra viola, la Nazionale e il calcio italiano. Vanoli ha avuto un confronto diretto con il centrocampista, spiegandogli come contribuire alla crescita del gruppo senza caricarsi sulle spalle ogni responsabilità. La strada passa dalla capacità di sfruttare al meglio le sue qualità, privilegiando scelte rapide e semplici. Sensibile e intelligente, ma anche più grintoso e deciso, Fagioli sa di trovarsi davanti a una stagione fondamentale per la propria consacrazione.

La gara contro il Como sarà un test significativo. La squadra di Fàbregas può contare su numerosi interpreti tecnici, tra cui Nico Paz, Da Cunha, Perrone, Baturina, Caqueret e Milla. Misurarsi con avversari di questo livello permetterà a Fagioli di dimostrare la propria influenza nel possesso e nella costruzione del gioco viola. Da lui ci si aspetta capacità di dare equilibrio alla manovra e di assumersi responsabilità importanti, da confermare lungo tutto il campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport.