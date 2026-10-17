Vittoria e una difesa migliore, Repubblica: "Vanoli, ecco gli obiettivi di domani"

Paolo Vanoli non nasconde la propria sofferenza per il momento complicato della Fiorentina e, alla vigilia della sfida contro il Como, ribadisce la volontà di portare avanti il progetto viola. Come riporta la Repubblica, il tecnico ha trascorso una settimana difficile dopo la sconfitta di Genova: "Sto malissimo quando perdo. Sto veramente male. Ho detto che sono tornato qua con una voglia devastante di far bene e mi sento addosso tanta responsabilità verso i nostri tifosi". L'obiettivo è ripartire da una vittoria, migliorando soprattutto l'atteggiamento difensivo: dei 14 gol incassati, dieci sono arrivati con la squadra schierata. "Non abbiamo saputo gestire bene i primi venti minuti, ma la squadra ha dimostrato di volerla recuperare. Domenica dobbiamo fare una grande gara, migliorando la fase difensiva", ha spiegato l'allenatore, chiedendo ai suoi di giocare con coraggio e senza utilizzare la giovane età come alibi.

Contro il Como, Vanoli dovrà fare i conti con alcune assenze: Arthur Atta è ancora alle prese con il recupero dal sovraccarico, mentre Luca Ranieri resta in dubbio per un problema al piede. Ci sarà invece Franco Mastantuono, nonostante l'intervento alla mano. In attacco, Pellegrino è favorito su Beto, mentre a centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Brescianini e Oulai, con il primo in vantaggio. Il tecnico ha inoltre spiegato la gestione di Gonçalves, destinato inizialmente alla panchina: "Io devo badare anche all'equilibrio di squadra. Le qualità da sole sono fine a sé stesse". Vanoli non vuole stravolgere il percorso intrapreso, pur consapevole della necessità di ottenere risultati: "Ho scelto di venire qui per costruire qualcosa e io credo tanto in questa squadra. Il processo sarà lungo, ma non voglio cambiare, non chiedo pazienza ma equilibrio".