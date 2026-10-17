Vanoli al test Como, Corriere Fiorentino: "Investimenti estivi da trasformare in risultati"

La sfida contro il Como rappresenta già un passaggio fondamentale per la stagione della Fiorentina. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, la sconfitta di Genova ha riportato i viola al penultimo posto con appena quattro punti in sei giornate, riaprendo interrogativi sulla capacità di trasformare gli investimenti estivi in risultati. Dopo i lariani, il calendario proporrà gli impegni contro Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus. Vanoli, in conferenza stampa, ha invitato la squadra a non concentrarsi sulla classifica, ma a continuare a giocare con coraggio, imparando a gestire meglio i momenti delle partite. Il tecnico è chiamato soprattutto a trovare una sintesi tra il talento offensivo a disposizione e l’equilibrio collettivo, anche attraverso scelte come l’eventuale inserimento di Brescianini a centrocampo.

Sul fronte della formazione restano da valutare le condizioni di Atta, ancora alle prese con il problema all’addome, e di Ranieri, in dubbio per un fastidio al piede. In difesa potrebbe trovare spazio Pongracic, chiamato da Vanoli ad assumersi maggiori responsabilità, mentre Mastantuono, reduce dall’intervento alla mano sinistra, resta uno dei principali riferimenti tecnici della squadra. Il problema, però, non riguarda soltanto la qualità individuale: alla Fiorentina servono anche leader caratteriali e una maggiore capacità di reagire alle difficoltà. "Non chiedo pazienza ma equilibrio", ha ribadito Vanoli, consapevole di essere il primo responsabile della ricerca di una soluzione. Contro il Como, atteso al Franchi con oltre 20mila spettatori, arriverà la prima occasione per dimostrare che la squadra può davvero invertire la rotta.