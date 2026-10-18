Fiorentina, con il Como è vietato sbagliare. Ecco secondo La Nazione cosa dovranno evitare i viola

Il margine per sbagliare si riduce e la Fiorentina ha bisogno di una risposta immediata per non complicare ulteriormente la propria stagione. La sfida delle 15 al Franchi contro il Como diventa un passaggio cruciale per una squadra ferma a 4 punti e al penultimo posto, chiamata a reagire soprattutto sul piano mentale. Dopo il 2-1 incassato a Genova, con una retroguardia fragile e un attacco poco efficace, i viola devono ripartire da quanto di buono mostrato contro il Napoli. Evitare un'altra battuta d'arresto è importante anche per proteggere un gruppo giovane, che rischia di perdere serenità se i risultati continuano a mancare.

Di fronte ci sarà un Como che, con 11 punti alla settima giornata, ha dimostrato di possedere qualità e idee di gioco, nonostante le energie spese contro il Feyenoord in Champions League. Per mettere in difficoltà la formazione di Fàbregas, la Fiorentina dovrà innanzitutto ridurre le disattenzioni difensive, responsabili dei 15 gol subiti nelle prime otto gare stagionali. Sarà decisivo impedire a Nico Paz di ricevere palloni nelle zone più pericolose e limitare le soluzioni offensive degli avversari. Oltre alla voglia di riscatto, serviranno disciplina, compattezza e maggiore aggressività nei contrasti. Lo riporta La Nazione