I tifosi fanno la loro parte: Franchi esaurito e Fiesole carica per la sfida al Como

La Fiorentina cerca il riscatto contro il Como anche attraverso il fattore campo, diventato un punto debole negli ultimi mesi. Come sottolinea La Nazione, nel 2026 i viola hanno conquistato appena tre vittorie in campionato al Franchi, contro Cremonese, Pisa e Lazio. Nonostante i risultati deludenti e la sconfitta di Genova, Firenze continua però a dimostrare la propria vicinanza alla squadra: per la sfida di domani sono attesi oltre 22.000 spettatori, con lo stadio esaurito. Un segnale di fiducia nei confronti del gruppo di Paolo Vanoli e di un percorso di ricostruzione ancora agli inizi.

La voglia di sostenere la squadra era già emersa a Marassi, dove i quasi duemila tifosi viola presenti hanno continuato a incitare i giocatori anche dopo il fischio finale. Contro il Como toccherà nuovamente al Franchi, con la Curva Fiesole pronta a spingere la Fiorentina fin dai primi minuti. Vanoli ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto, definendo i tifosi "una parte speciale di questa città". Adesso, però, serve una risposta sul campo: ritrovare la vittoria davanti alla propria gente sarebbe fondamentale per rilanciare la fiducia e dare slancio al nuovo corso viola.