Fiorentina, la richiesta per Poku. Soulé, Bakayoko e Cancellieri le alternative

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Il Corriere dello Sport - Stadio aggiorna sulla situazione Ernest Poku, ultimo obiettivo di mercato della Fiorentina (come svelato in anteprima da Firenzeviola). Ala di piede destro che può giocare sia da un lato che dall’altro, Poku ha un contratto valido fino al 2030, ma potrebbe partire per una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro. Paratici stravede per lui, tanto che sarebbe in cima alla sua lista dei desideri.

Le società sono in contatto per raggiungere un'intesa anche su tutto dipenderà dalla disponibilità economica della Fiorentina che in caso di cessioni si potrebbe permettersi l’acquisto a titolo definitivo. Altrimenti proporrebbe al Leverkusen il prestito con diritto di riscatto a una cifra leggermente più alta. Se ne sta discutendo in queste ore, coi viola intenzionati a fare sul serio per l'olandese dotato di passaporto ghanese.

Sullo sfondo rimane il classe 2003 della Roma, Matias Soulé, che però risulta complicato per le pretese della controparte e per la resistenza dello stesso argentino. La Fiorentina resta vigile sul fronte Johan Bakayoko. Il Lipsia lo valuta 20 milioni di euro e non meno, ma il giocatore belga piace alla dirigenza viola. A costi più contenuti resiste l’ipotesi Matteo Cancellieri della Lazio, per il quale si parla di una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro.