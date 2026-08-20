Costacurta: "Curioso di vedere Mastantuono. Questa Fiorentina mi stuzzica"

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Intervistato oggi da Repubblica, l'ex Milan oggi opinionista televisivo Alessandro Billy Costacurta ha parlato così di ciò che si aspetta dalla prossima Serie A: "Voglio proprio vedere Mastantuono, può essere il colpo dell’estate: come talento può essere la copia esatta di Nico Paz. Mi incuriosisce molto. Ma ci sono molte cose che mi stuzzicano.

Quali? La nuova generazione di allenatori giovanissimi, Aquilani, Grosso, Abate, lo stesso De Rossi, ci servono idee nuove, è importante qualcuno che voglia cambiare l’inerzia. E poi aspetto di vedere il Milan di Amorim cosa sarà, se il Como saprà confermarsi. Ma la Fiorentina è quella mi stuzzica: progetto interessante e ambizioso, ci stanno davvero provando".