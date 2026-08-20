Costacurta: "Curioso di vedere Mastantuono. Questa Fiorentina mi stuzzica"
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Intervistato oggi da Repubblica, l'ex Milan oggi opinionista televisivo Alessandro Billy Costacurta ha parlato così di ciò che si aspetta dalla prossima Serie A: "Voglio proprio vedere Mastantuono, può essere il colpo dell’estate: come talento può essere la copia esatta di Nico Paz. Mi incuriosisce molto. Ma ci sono molte cose che mi stuzzicano.
Quali? La nuova generazione di allenatori giovanissimi, Aquilani, Grosso, Abate, lo stesso De Rossi, ci servono idee nuove, è importante qualcuno che voglia cambiare l’inerzia. E poi aspetto di vedere il Milan di Amorim cosa sarà, se il Como saprà confermarsi. Ma la Fiorentina è quella mi stuzzica: progetto interessante e ambizioso, ci stanno davvero provando".
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Copertina
Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
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