Torreira-Fiorentina è difficile, per lui adesso a Firenze non c'è posto

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La storia tra Lucas Torreira e la Fiorentina torna ciclicamente d’attualità e quest'anno non ha fatto eccezione. Come sottolinea oggi La Nazione, il centrocampista uruguaiano sarebbe intenzionato a lasciare il Galatasaray e il suo entourage avrebbe fatto arrivare al club viola la propria disponibilità per un possibile ritorno a Firenze. Un’ipotesi che farebbe certamente piacere ai tifosi, che sui social continuano a ricordare con affetto l’esperienza del giocatore in maglia viola.

Al momento, però, la situazione appare tutt’altro che semplice. La Fiorentina non avrebbe infatti margini per riportare Torreira al Viola Park. Il principale ostacolo riguarda la composizione della rosa e, in particolare, il centrocampo. In mezzo al campo, la squadra di Fabio Grosso dispone già di diverse alternative, mentre Paratici e Goretti sono concentrati su altre priorità per completare il mercato. Prima di pensare a un eventuale nuovo innesto, dunque, sarà necessario lavorare sulle uscite e trovare spazio all’interno della rosa. Per questo motivo, almeno nell’immediato, il ritorno di Torreira resta un’ipotesi difficile da concretizzare.