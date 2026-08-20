Fortini oggi a Torino. La ricostruzione del sorpasso granata sull'Hull City

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Tuttosport oggi in edicola ricostruisce quanto accaduto ieri tra Torino, Fiorentina e Niccolò Fortini per il passaggio in granata del classe 2006. La svolta, scrive il quotidiano, è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri con Petrachi che ha trovato l’accordo con Paratici per l’arrivo dell'esterno in prestito con diritto di riscatto. Intesa totale tra i due club: la società granata verserà subito 1 milione nelle casse viola, mentre ne serviranno altri 9 per il riscatto del cartellino a fine stagione. Prima di dare il via libera al Toro, il ds della Fiorentina ha però dovuto trovare l’intesa per il rinnovo del contratto del terzino: intesa raggiunta fino al 2030 e firma che è arrivata nella serata di ieri.

Il Toro è riuscito ad avere la meglio dell'Hull City, altro club che si era fatto avanti con forza, grazie anche alla volontà dello stesso giocatore, che ha preferito proseguire la propria avventura in Serie A anziché trasferirsi in Premier League. Oggi il calciatore è atteso in città per visite mediche e firma sul suo nuovo contratto.