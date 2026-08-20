Fortini è già arrivato a Torino: adesso visite mediche e firma con i granata
Niccolò Fortini è pronto a iniziare una nuova avventura. Il giovane esterno di proprietà della Fiorentina è arrivato stamani - dopo una partenza all'alba da Lucca - a Torino insieme ai genitori, dove nelle prossime ore completerà l'iter che lo porterà a vestire la maglia granata. Per il classe 2006 sono infatti in programma le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto e dell'ufficializzazione del trasferimento al Torino.
Dopo aver salutato l'ambiente viola rinnovando fino al 2030, Fortini si appresta dunque a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del club piemontese, con l'operazione che entra così nella fase conclusiva. Per Fortini si apre quindi un nuovo capitolo della carriera, mentre la Fiorentina si prepara a salutare in prestito oneroso con diritto di riscatto un altro giovane cresciuto nel proprio settore giovanile. Mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli burocratici e poi potrà arrivare anche l'annuncio ufficiale del Torino.
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