Via all'operazione Poku. Paratici propone due formule al Bayer Leverkusen
L'edizione odierna della Nazione parla di quella che chiama "operazione Poku", la trattativa della Fiorentina per provare a prendere l'esterno del Bayer Leverkusen. Un esterno puro offensivo con una valutazione molto importante, vicina ai 30 milioni di euro. Paratici avrebbe messo sul piatto del club tedesco due possibili formule per il trasferimento: la prima in prestito oneroso con riscatto da far scattare all'inizio della prossima stagione, la seconda per il trasferimento immediato del calciatore a Firenze. Questa seconda opzione però ad un prezzo meno pesante rispetto al prezzo fissato dal mercato.
L'unica concorrenza sul calciatore per la Fiorentina arriva dal Sunderland in Inghilterra, per questo il club viola lavora per portare a dama l'operazione. Oltre a Poku, il quotidiano scrive che anche Soulé è un'opzione per i viola.
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