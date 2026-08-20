FirenzeViola Capitolo uscite, dopo Fortini cosa manca? Da Dodo ai tre desaparecidos

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Paratici lavora al mercato in entrata ma soprattutto a quello in uscita. E in attesa di sviluppi sul fronte Kean, riflette sui giocatori da salutare

Non c'è solo Kean nella mente di Fabio Paratici quando pensa alle uscite che potrà o dovrà fare in questi ultimi 10 giorni di calciomercato per completare la rosa della Fiorentina. Perché se sull'attaccante si attendono novità dal Como e si tratterebbe comunque di un'operazione di alto tenore, ci sono ancora diversi giocatori fuori dal progetto che devono trovare squadra. E non sarà affatto semplice trovare una soluzione quando il gong si avvicina ogni giorno di più, soprattutto per i tre-quattro giocatori che nella rosa di Grosso non hanno proprio speranza di trovare spazio. Dopo l'addio di Fortini pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino, mancano ancora diverse pedine da sistemare.

Dodo, Fabbian ma anche Croci e Pongracic

Iniziamo con le cessioni di medio profilo. Dodo è un separato in casa - serenamente, va detto - ormai da giugno e forse è stata trovata la pista giusta per un suo addio a Firenze: il Nottingham Forest si è fatto avanti in maniera decisa ormai 48 ore fa, anche se alla richiesta di 10 milioni di euro da parte della Fiorentina per adesso le cose si sono fermate. Resta un cauto ottimismo sulla chiusura dell'operazione, ma in generale la Fiorentina conta di vendere abbastanza agilmente il calciatore in questi ultimi giorni di mercato (lo aveva già previsto a luglio). Poi c'è Giovanni Fabbian, riscattato questa estate a poco meno di 15 milioni ma con la valigia in mano fosse altro perché c'è estrema abbondanza nel centrocampo di Grosso e anche in amichevole non ha mai convinto appieno. Il problema è trovare una squadra che lo voglia senza proporre una grande minusvalenza, probabile dunque il prestito con diritto di riscatto alto per ammortare il costo a bilancio di questa stagione. Infine il giovane Croci, protagonista dell'estate viola, sul quale si sono accesi i riflettori di diversi club di Serie B. Uno tra tutti l'Empoli che resta in pole. Su Pongracic invece difficile pensare a un affondo del Milan, ma di fronte ad un'offerta dai 10 milioni in su, anche il croato è destinato a partire.

I tre desaparecidos

Poi c'è la curiosa storia di Barak, Sottil e Nzola. Dei tre calciatori della Fiorentina si sono perse le tracce ormai da tutta l'estate. Non una foto al Viola Park, non una dichiarazione e purtroppo per tutti neanche una vera offerta per prenderli. Solo Barak è andato ad un passo dall'Apoel prima che tutto saltasse per motivi burocratici. La società viola gli ha messo a disposizione il Viola Park ma i tre vivono una vita tutta propria, in attesa che possa arrivare l'offerta giusta. La Fiorentina certo non farà muro ed è disposta a cederli anche gratis pur di liberarsi di ingaggi che comunque, in totale più di 4 milioni di euro netti.