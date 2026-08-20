Tre giorni di festa a Firenze per il Centenario della Fiorentina: cosa aspettarsi

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L'edizione odierna di Firenze di Repubblica parla delle iniziative previste tra una settimana per festeggiare il Centenario della Fiorentina. Sarà coinvolta tutta Firenze, con una festa destinata a trasformare la città in una grande casa viola. Monumenti e porte si illumineranno di viola, mentre nel centro storico compariranno bandierine e iniziative dedicate alla storia del club. Tra gli appuntamenti anche la mostra Locchi a Palazzo Vecchio.

Il momento più atteso sarà però il 29 agosto, giorno della nascita della Fiorentina. La giornata inizierà alle 13 al Viola Park con un maxi pranzo dedicato alle vecchie glorie, una sorta di raduno pre-partita. Nel pomeriggio, intorno alle 16, il gruppo raggiungerà il Franchi in pullman, anche se qualcuno potrebbe scegliere di arrivare in autonomia, per assistere alla sfida contro il Frosinone.

Alle 20.45 prenderà il via il grande spettacolo allo stadio. Il pre-show sarà condotto da Federico Russo con il coinvolgimento di ex giocatori e tifosi. Nel frattempo sarà allestito il palco davanti alla Curva Fiesole e acceso un enorme videowall. Il secondo atto racconterà cento anni di Fiorentina attraverso immagini, testimonianze, musica, balli e le esibizioni dei Rockin’1000. Un viaggio dalla prima maglia fino ai giorni nostri, passando per vittorie, gol, momenti indimenticabili e anche pagine più dolorose. Protagoniste saranno le vecchie glorie, con la possibile presenza di alcuni giocatori attuali, mentre gli Urban Theory accompagneranno il racconto con le loro coreografie.

La chiusura sarà affidata a effetti speciali, oltre cento voci e spettacoli pirotecnici. Contro il Frosinone la Fiorentina indosserà inoltre una divisa speciale e durante la serata verrà svelata una maglia dedicata a un giocatore viola. La festa proseguirà poi il 2 settembre con la partita delle Legends. In campo, tra gli altri, Frey, Toldo, Batistuta e Roberto Baggio, che potrebbe tornare al Franchi dopo tantissimo tempo. Baggio al momento non sembra intenzionato a giocare, ma resta il sogno di vederlo in campo almeno per qualche minuto.