Grosso costretto a scelte forzate di modulo (come i suoi predecessori)
Come sottolinea stamani il Corriere Fiorentino, a 4 giorni dall’esordio in campionato della sua Fiorentina, Fabio Grosso si ritrova a fare i conti con scelte obbligate in termini di modulo come già accaduto ad alcuni dei suoi predecessori. Stavolta però, scrive il quotidiano, è lecito pensare che Paratici farà di tutto per accelerare anche se per la sfida con i giallorossi non sembrano esserci più i tempi per un nuovo arrivo.
Lo stallo sul mercato degli esterni si sta traducendo in una conferma del 4-3- 2-1 che Grosso ha proposto al debutto contro il Benevento, con tre interpreti in corsa per due maglie come Atta, Gudmundsson e Mastantuono destinati a spostare il baricentro del tridente dalle corsie esterne alla trequarti, ma le novità sono dietro l’angolo
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