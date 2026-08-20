FirenzeViola Punte in sospeso, cambi sulle fasce e centrocampisti in coda: nel mercato viola può ancora succedere di tutto

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Nessuna novità su Kean mentre i viola considerano Pinamonti, ma sulle fasce se ne va Fortini e si lavora per Poku. A centrocampo, oltre Thorstvedt, si candida anche Torreira

Meno 4 all'esordio di Roma in campionato, molto più al gong finale sulle trattative estive, scenario attuale a una Fiorentina in via di costruzione. Già, perché mentre Grosso prepara le prime pedine da mettere in campo contro i giallorossi Paratici ha più di un nodo da sciogliere e altrettante ipotesi da approfondire, per un mercato già scoppiettante che ancora può regalare molte sorprese.

Attacco in ebollizione

Le ultime 24 ore sul fronte Kean sono filate via lisce, senza scossoni e soprattutto senza eventuali rilanci da parte del Como. La sensazione che il club di Fabregas tenti un secondo assalto è però reale, si tratta di capire come e a quanto si proporranno i lariani, con la Fiorentina che nel frattempo tiene in caldo il nome di Pinamonti che, non a caso, resta ancora a distanza dalla Lazio. L'affare di certo è determinante per tutto l'immediato futuro, ecco perché è lecito pensare che comunque i viola non aspetteranno all'infinito.

Iperattività sulle fasce

Ma intanto è anche sulle fasce che il ds viola è senalato iperattivo. Con la trattativa per l'olandese Poku già nel vivo prendono corpo anche altre due cessioni, quella di Fortini destinato al Torino per 1 milione di prestito e altri 9 di diritto di riscatto (dopo il rinnovo con la stessa Fiorentina fino al 2030) e magari pure quella di Dodò, per il quale il Nottingham Forest avrebbe preso informazioni.

La coda per il centrocampo

Il centrocampo, infine, registra un'abbondanza inaspettata, la stessa sensazione che spinge Fagioli a prendere in considerazione altre strade non appena dovesse manifestarsi una pretendente con argomenti concreti. Al di là del futuro del piacentino, e mentre non è ben chiaro se uno tra Fabbian e Brescianini possa esser sacrificato, si allunga la lista di candidati in attesa di audizione, perché con Thorstvedt da tempo in sospeso adesso si è aggiunto anche Torreira, uno che farebbe carte false per tornare a vestire la maglia viola, magari grazie a qualche mossa da parte di Paratici in arrivo nei prossimi giorni.