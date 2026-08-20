Valdepenas piaceva a tutti. Il Milan "sarebbe andato in bici a Madrid per lui"

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All'interno di uno speciale dedicato ai talenti della prossima Serie A pronta a prendere il via, La Gazzetta dello Sport parla anche di Victor Valdepenas, terzino classe 2006 acquistato dalla Fiorentina prelevandolo dal Real Madrid. Ma "quando tanti si innamorano - scrive la rosea - vuol dire che c’è qualcosa di speciale". Valdepeñas piaceva a tanti scout e direttori sportivi e addirittura il quotidiano scrive che il Milan sarebbe andato a Madrid in bicicletta per lui. Paratici però ha alzato la mano e messo tutti d’accordo: “Lo prendo io”.