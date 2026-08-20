Valdepenas piaceva a tutti. Il Milan "sarebbe andato in bici a Madrid per lui"
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All'interno di uno speciale dedicato ai talenti della prossima Serie A pronta a prendere il via, La Gazzetta dello Sport parla anche di Victor Valdepenas, terzino classe 2006 acquistato dalla Fiorentina prelevandolo dal Real Madrid. Ma "quando tanti si innamorano - scrive la rosea - vuol dire che c’è qualcosa di speciale". Valdepeñas piaceva a tanti scout e direttori sportivi e addirittura il quotidiano scrive che il Milan sarebbe andato a Madrid in bicicletta per lui. Paratici però ha alzato la mano e messo tutti d’accordo: “Lo prendo io”.
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Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
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