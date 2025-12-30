Verso Fiorentina-Cremonese, ieri squadra a colloquio con Vanoli prima dell'allenamento
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport fa il punto sull'allenamento di ieri svelando come abbia avuto come prologo la consueta chiacchierata/confronto per capire le cause della nuova sconfitta (addirittura la tredicesima dall’inizio della stagione, la decima in campionato) e individuarne i rimedi. Solita chiacchierata e soliti discorsi che ormai si ripetono da tre mesi e mezzo e che evidentemente non hanno ancora prodotto la soluzione tanto attesa. Poi, tutti in campo, per alternare la parte atletica a quella tecnico-tattica e così sarà fino alla rifinitura di sabato, quando le scelte di Vanoli diventeranno la formazione anti-Cremonese.
