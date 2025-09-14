Fiorentina-Napoli, il commento di Caroppo: "Sohm e Fagioli impalpabili, inspiegabile Dzeko"

"Impigliati nella rete di Conte: Sohm e Fagioli impalpabili" è il titolo che del commento che si può legge su La Nazione del giornalista Luigi Caroppo. Di seguito un estratto: "Un primo tempo inguardabile, un inizio di secondo da incubo. La squadra è rimasta impigliata nella rete di Conte. Soprattutto a centrocampo la Fiorentina ha avuto evidenti carenze. Due giocatori impalpabili su tutti: Sohm e Fagioli. Incapaci di avviare la manovra in maniera incisiva e di recuperare palloni nel mezzo. Inspiegabile la posizione di Dzeko che spesso è andato a riprendersi la palla nella nostra metà campo. Non doveva fare a sportellate per aiutare Kean?".