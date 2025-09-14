Fiorentina-Napoli, il commento di Caroppo: "Sohm e Fagioli impalpabili, inspiegabile Dzeko"
"Impigliati nella rete di Conte: Sohm e Fagioli impalpabili" è il titolo che del commento che si può legge su La Nazione del giornalista Luigi Caroppo. Di seguito un estratto: "Un primo tempo inguardabile, un inizio di secondo da incubo. La squadra è rimasta impigliata nella rete di Conte. Soprattutto a centrocampo la Fiorentina ha avuto evidenti carenze. Due giocatori impalpabili su tutti: Sohm e Fagioli. Incapaci di avviare la manovra in maniera incisiva e di recuperare palloni nel mezzo. Inspiegabile la posizione di Dzeko che spesso è andato a riprendersi la palla nella nostra metà campo. Non doveva fare a sportellate per aiutare Kean?".
Il commento duro di Calabrese su Fagioli: "Se è questo quello che può dare, meglio pensare ad altro"
Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)di Tommaso Loreto
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
