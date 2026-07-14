Su Celik si era inserita la Fiorentina ma rinnoverà con la Roma a 2,5 milioni

Su Celik si era inserita la Fiorentina ma rinnoverà con la Roma a 2,5 milioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:10Rassegna stampa
di Redazione FV

Sullo sfondo delle strategie della Roma c'è anche la trattativa con Zeki Celik per il rinnovo del laterale turco, anche questa ad un passo dalla fumata bianca ultima e definitiva. Sul calciatore, riporta oggi il Corriere dello Sport, si era inserita la Fiorentina di Paratici, ma il giocatore manterrà la parola data alla società giallorossa nei giorni scorsi e metterà presto nero su bianco un nuovo contratto che avrà scadenza giugno 2029 con ingaggio sensibilmente aumentato, passando da 2 milioni di euro netti a 2,5 per stagione.