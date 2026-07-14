Su Celik si era inserita la Fiorentina ma rinnoverà con la Roma a 2,5 milioni
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Sullo sfondo delle strategie della Roma c'è anche la trattativa con Zeki Celik per il rinnovo del laterale turco, anche questa ad un passo dalla fumata bianca ultima e definitiva. Sul calciatore, riporta oggi il Corriere dello Sport, si era inserita la Fiorentina di Paratici, ma il giocatore manterrà la parola data alla società giallorossa nei giorni scorsi e metterà presto nero su bianco un nuovo contratto che avrà scadenza giugno 2029 con ingaggio sensibilmente aumentato, passando da 2 milioni di euro netti a 2,5 per stagione.
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