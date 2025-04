Fiorentina, l'Europa League per raggiungere l'obiettivo: migliorare la scorsa stagione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra sull'obiettivo che la Fiorentina si era prefissata ad inizio stagione, ovvero migliorare il rendimento dell'annata passata. Se nel 2023-2024 la squadra viola aveva conquistato l’accesso alla Conference League, oggi il salto di qualità si manifesterebbe attraverso la qualificazione alla seconda coppa continentale per importanza. Per raggiungere l'Europa League Ranieri e compagni hanno due strade, arrivare sesti, o quinti se il Milan vince la Coppa Italia rimanendo oltre il sesto posto in campionato, in Serie A o vincere la Conferene League.

Al di là degli obiettivi i viola comunque stanno facendo meglio della passata stagione. Dopo 33 giornate di campionato occupano la stessa posizione della scorsa annata, ma con 6 punti in più. Le principali trappole fino a qui in Serie A per la compagine di Palladino sono state le formazioni in lotta per non retrocedere ma la vittoria sul Cagliari, con tutte le difficoltà del caso, ha dimostrato che i viola stanno migliorando anche sotto questo aspetto. Domenica l'Empoli, poi, dopo il derby, testa al Betis in semifinale di Conference League.