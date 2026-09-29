Fiorentina, l’attacco deve ancora accendersi: in quattro possono andare in doppia cifra

Sei gol in cinque giornate di Serie A, ma un potenziale offensivo che, se messo nelle condizioni giuste, può portare quattro giocatori a raggiungere la doppia cifra. Sono i numeri della scorsa stagione a raccontare le potenzialità del nuovo attacco viola: tra centravanti ed esterni, i quattro giocatori oggi in rosa (Beto, Pellegrino, Mastantuono e Pedro Gonçalves) hanno realizzato complessivamente quaranta reti. Tutti arrivati in estate per raccogliere l’eredità di Kean e Gudmundsson, con quest’ultimo unico ad aver raggiunto quota dieci gol nel 2025-26 tra campionato e Coppe, mentre Moise si era fermato a nove.

A condizionare il bottino attuale, sottolinea la Gazzetta dello Sport, è stato soprattutto il complicato avvio della squadra di Commisso, che nelle prime due giornate, contro Roma e Frosinone, ha incassato sette reti senza trovarne nemmeno una. Con il cambio in panchina e l’arrivo di Paolo Vanoli al posto di Fabio Grosso, i numeri si sono riequilibrati e la maggiore pericolosità offensiva è emersa immediatamente.