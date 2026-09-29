Fagioli convince anche in Nazionale: "Aggiunge qualità in mediana. Merita più spazio"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina e della nazionale italiana, è stato tra i protagonisti della vittoria azzurra ieri, la prima del Mancini-bis, in casa della Turchia dell'ex tecnico viola Vincenzo Montella. Il regista classe 2000, che era stato escluso addirittura dai convocati per l'esordio in Nations League contro il Belgio, è stato promosso da tutti i quotidiani sportivi questa mattina. Ecco i voti al giocatore viola delle varie testate:

Gazzetta dello Sport 6,5: Nessun effetto speciale, niente facili magie, ma attraversa la contesa così come gli aveva chiesto Mancini: se c'è da alzare i giri del palleggio.

Repubblica 7: Aggiunge qualità alla linea mediana e gioca quasi sempre il pallone con personalità, riuscendo a eludere il pressing degli avversari.

Corriere dello Sport 7,5: Bene, benissimo, in perfetta sincronia con il reparto, contribuisce affinché questa concordanza si estenda al resto della squadra.

Tuttosport 7: Schierato da mezzala, il centrocampista viola contribuisce a tenere alto il ritmo del palleggio e dà senso alla manovra: dimostra di meritare più spazio in questa Nazionale.

Nazione 6,5: Defilato ma con compiti di impostazione, illumina di qualità senza usare gli abbaglianti.