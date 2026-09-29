Beto, la condizione da ritrovare e un gol da inseguire: la Fiorentina lo aspetta
FirenzeViola.it
Tra i centravanti della Fiorentina chi deve ancora sbloccarsi è Beto, apparso fin qui meno brillante di Pellegrino sul piano della condizione. La sua carriera, però, racconta di un attaccante abituato a raggiungere la doppia cifra e a Firenze potrebbe aver bisogno soltanto di un po’ di tempo per entrare a pieno regime. Ora è impegnato con la Guinea-Bissau e alla ripresa, a Genova, dovrebbe partire ancora Pellegrino, ma l’ex Udinese può comunque diventare un elemento decisivo anche entrando a gara in corso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
Pubblicità
Rassegna stampa
I primi tre equivoci, le dodici nazionalità, la fame dentro: tutte le sfide di Vanoli. Viaggio nel nuovo mestiere di Paolone. Dopo l’emergenza, l’unica strada è credere nella qualitàdi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 I primi tre equivoci, le dodici nazionalità, la fame dentro: tutte le sfide di Vanoli. Viaggio nel nuovo mestiere di Paolone. Dopo l’emergenza, l’unica strada è credere nella qualità
2 La grande scommessa viola: inseguire l’Europa con il nono (e non più il settimo) monte ingaggi della serie A
Copertina
FirenzeViolaUn Fagioli in stile Verratti riconquista l'Italia: Vanoli osserva e prepara il doppio play viola
Mario TeneraniProgetto Oulai: Vanoli ci punta. Previsto un percorso tattico particolare. Nessun dubbio sulle sue grandi qualità. C’è una nuova cultura della fatica
Tommaso LoretoLa nuova Fiorentina e la vecchia Italia, con il Signa ci scuotiamo dal torpore della sosta. E al c.t. consigliamo, oltre che uno sguardo a Fagioli, una telefonata a Vanoli
Andrea GiannattasioSquadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzioni
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com