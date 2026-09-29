Beto, la condizione da ritrovare e un gol da inseguire: la Fiorentina lo aspetta

Beto, la condizione da ritrovare e un gol da inseguire: la Fiorentina lo aspettaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Tra i centravanti della Fiorentina chi deve ancora sbloccarsi è Beto, apparso fin qui meno brillante di Pellegrino sul piano della condizione. La sua carriera, però, racconta di un attaccante abituato a raggiungere la doppia cifra e a Firenze potrebbe aver bisogno soltanto di un po’ di tempo per entrare a pieno regime. Ora è impegnato con la Guinea-Bissau e alla ripresa, a Genova, dovrebbe partire ancora Pellegrino, ma l’ex Udinese può comunque diventare un elemento decisivo anche entrando a gara in corso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.