Parisi continua il recupero al Viola Park: Vanoli tornerà ad utilizzarlo come terzino

Chi in questi giorni di sosta per le nazionali continua a lavorare senza interruzione nel centro sportivo di Bagno a Ripoli è Fabiano Parisi: out dallo scorso maggio per la rottura del crociato, l'esterno mancino sta seguendo il lungo iter di riabilitazione e negli scorsi giorni ha ricominciato a lavorare col pallone; non c'è la volontà di forzare i tempi, perché la Fiorentina, rimarca il Corriere dello Sport, quest'anno è coperta anche sulle corsie, quando rientrerà (il suo agente, Mario Giuffredi, ha fatto capire che il calciatore potrebbe essere pronto per l'inizio del 2027) verrà arruolato alla batteria degli esterni bassi, al contrario di quanto fatto l'anno scorso, quando proprio Vanoli, in emergenza, lo schierò come esterno d'attacco a destra.