Fiorentina, domani la ripresa degli allenamenti al Viola Park: prevista una doppia seduta
Dopo i due giorni di pausa concessi da Paolo Vanoli, la Fiorentina è pronta a tornare al lavoro. Il rompete le righe era arrivato domenica, subito dopo l’amichevole contro il Signa, con gran parte della squadra che ha approfittato del riposo per staccare e recuperare energie. Da domani, però, si riparte con una doppia seduta al Viola Park e con ritmi nuovamente serrati, in vista dell’appuntamento del 10 ottobre a Genova.
La Fiorentina inaugurerà così la seconda parte del ciclo intensivo di allenamenti programmato dal tecnico, che ha bisogno di sfruttare ogni occasione per lavorare con il gruppo, soprattutto dal punto di vista atletico. La presenza di otto nazionali in giro per il mondo, infatti, rende più complicato portare avanti con continuità il lavoro tattico e lascia inevitabilmente maggiore spazio alla preparazione fisica. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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