RFV Il CNB di Luca Calamai: "Kayode, che fastidio: la Fiorentina non ha capito il suo talento"

Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato del rimpianto viola legato a Michael Kayode, protagonista ieri nella vittoria dell'Italia contro la Turchia: "Come si fa a non parlare di Kayode oggi? La cosa che più mi infastidisce è che quando la Fiorentina ha fatto debuttare questo talento in Serie A tutti noi abbiamo gonfiato il petto non solo perché abbiamo visto che il ragazzo aveva qualcosa di speciale, ma anche perché tutto sommato i viola avevano capito ciò che la Juventus non aveva capito. Ricordiamo infatti che Kayode aveva giocato nel settore giovanile bianconero e ne era uscito da bocciato.

Ora dopo averlo visto giocare in Premier e averlo visto ieri con l'Italia questo gonfiare il petto si è ridimensionato. Non abbiamo fatto l'errore della Juve visto che qualche soldo dalla sua cessione è stato preso, ma mi sento di dire che anche noi non abbiamo capito a pieno questo formidabile giocatore".