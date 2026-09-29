Franchi, la proposta viola è sul tavolo: La Nazione: "Entro il 12 ottobre la decisione"
Si avvicina un passaggio decisivo per il futuro dello stadio Franchi. La Fiorentina ha presentato a metà settembre, in conferenza dei servizi, la proposta definitiva per completare la riqualificazione. I dettagli economici restano riservati, ma secondo le ipotesi emerse il club avrebbe ridotto la concessione richiesta da 90 a 55-60 anni, aumentando il canone annuo a circa 2 milioni. Ai 55 milioni previsti per il secondo lotto potrebbero aggiungersene altri 30 per arredi, skybox e area hospitality. Sembra invece confermata la richiesta viola di controllare direttamente i lavori.
Entro il 12 ottobre il Comune dovrà stabilire se la proposta sia di pubblico interesse. Palazzo Vecchio si avvale della consulenza del Politecnico di Milano, con una spesa di poco inferiore ai 73mila euro, per valutare l’offerta e preparare gli atti necessari alla gara. In caso di esito positivo, serviranno circa quattro mesi per l’affidamento. Intanto proseguono i lavori del primo lotto, compresa la curva Fiesole, con conclusione prevista per maggio 2027. Lo scrive La Nazione.
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