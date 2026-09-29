Gol, assist e duttilità. Il Corriere dello Sport: "Così Gnonto vuole prendersi la Fiorentina"

Tra le note positive dell’amichevole di domenica mattina contro il Signa c’è sicuramente Wilfried Gnonto. L’attaccante piemontese è stato schierato alto a sinistra, con Alex Jimenez sulla fascia opposta. Il classe 2003 si è distinto per vivacità, freschezza e concretezza, mettendosi in mostra anche con un assist e un gol: prima ha servito a Pedro Gonçalves il pallone dell’1-0, poi ha firmato personalmente il raddoppio. Una prestazione apprezzata da Paolo Vanoli per lo spirito di sacrificio e la determinazione mostrati dal giocatore. Il tecnico potrà contare sulla duttilità di Gnonto, con il giocatore che però è consapevole che la concorrenza per una maglia da titolare è forte, vista la presenza di giocatori come Mastantuono, Gonçalves e Njie.

Il suo ruolo di jolly, pronto a dare il proprio contributo in qualsiasi momento, potrebbe però rivelarsi prezioso nel corso di una stagione lunga e dispendiosa. La Fiorentina aveva messo gli occhi su Gnonto già nell’estate 2022, prima del suo trasferimento al Leeds United per 4,5 milioni più bonus, dove ha trascorso quattro stagioni. Quest’estate il club viola è tornato alla carica, proponendo agli inglesi un prestito oneroso da 1 milione più altri 15 per il diritto di riscatto. Se il ventiduenne riuscirà a ritagliarsi il giusto spazio, la dirigenza potrebbe decidere di confermarlo. Lo riporta il Corriere dello Sport.