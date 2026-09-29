Mastantuono capocannoniere viola: la Gazzetta dello Sport svela il suo obiettivo stagionale
FirenzeViola.it
Pedro Gonçalves la scorsa stagione ha realizzato quindici centri in tutte le competizioni nello Sporting, Mateo Pellegrino dodici nel Parma, Beto dieci con l’Everton e Franco Mastantuono tre nel Real Madrid. Questi sono i gol portati in dote dai nuovi arrivati dell'attacco viola nel corso dell'estate. Dall’inizio del campionato attuale tuttavia é proprio il giovane talento argentino in prestito dai Blancos a essere il miglior marcatore viola e a far sognare in grande, grazie ovviamente alla tripletta messa a segno in casa del Venezia.
Andare in doppia cifra è il suo obiettivo segreto e lotterà per raggiungere questo traguardo e trascinare i compagni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.
Pubblicità
Rassegna stampa
I primi tre equivoci, le dodici nazionalità, la fame dentro: tutte le sfide di Vanoli. Viaggio nel nuovo mestiere di Paolone. Dopo l’emergenza, l’unica strada è credere nella qualitàdi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 I primi tre equivoci, le dodici nazionalità, la fame dentro: tutte le sfide di Vanoli. Viaggio nel nuovo mestiere di Paolone. Dopo l’emergenza, l’unica strada è credere nella qualità
2 La grande scommessa viola: inseguire l’Europa con il nono (e non più il settimo) monte ingaggi della serie A
Copertina
FirenzeViolaUn Fagioli in stile Verratti riconquista l'Italia: Vanoli osserva e prepara il doppio play viola
Mario TeneraniProgetto Oulai: Vanoli ci punta. Previsto un percorso tattico particolare. Nessun dubbio sulle sue grandi qualità. C’è una nuova cultura della fatica
Tommaso LoretoLa nuova Fiorentina e la vecchia Italia, con il Signa ci scuotiamo dal torpore della sosta. E al c.t. consigliamo, oltre che uno sguardo a Fagioli, una telefonata a Vanoli
Andrea GiannattasioSquadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzioni
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com