Mastantuono capocannoniere viola: la Gazzetta dello Sport svela il suo obiettivo stagionale

Mastantuono capocannoniere viola: la Gazzetta dello Sport svela il suo obiettivo stagionaleFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Pedro Gonçalves la scorsa stagione ha realizzato quindici centri in tutte le competizioni nello Sporting, Mateo Pellegrino dodici nel Parma, Beto dieci con l’Everton e Franco Mastantuono tre nel Real Madrid. Questi sono i gol portati in dote dai nuovi arrivati dell'attacco viola nel corso dell'estate. Dall’inizio del campionato attuale tuttavia é proprio il giovane talento argentino in prestito dai Blancos a essere il miglior marcatore viola e a far sognare in grande, grazie ovviamente alla tripletta messa a segno in casa del Venezia.

Andare in doppia cifra è il suo obiettivo segreto e lotterà per raggiungere questo traguardo e trascinare i compagni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.