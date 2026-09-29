Mastantuono capocannoniere viola: la Gazzetta dello Sport svela il suo obiettivo stagionale

Pedro Gonçalves la scorsa stagione ha realizzato quindici centri in tutte le competizioni nello Sporting, Mateo Pellegrino dodici nel Parma, Beto dieci con l’Everton e Franco Mastantuono tre nel Real Madrid. Questi sono i gol portati in dote dai nuovi arrivati dell'attacco viola nel corso dell'estate. Dall’inizio del campionato attuale tuttavia é proprio il giovane talento argentino in prestito dai Blancos a essere il miglior marcatore viola e a far sognare in grande, grazie ovviamente alla tripletta messa a segno in casa del Venezia.

Andare in doppia cifra è il suo obiettivo segreto e lotterà per raggiungere questo traguardo e trascinare i compagni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.