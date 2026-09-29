Atta si prepara al ritorno dalla sosta: il francese si è allenato individualmente anche ieri

Atta si prepara al ritorno dalla sosta: il francese si è allenato individualmente anche ieriFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:15Rassegna stampa
di Redazione FV

La Fiorentina tornerà ad allenarsi domani al Viola Park, al termine dei due giorni di riposo concessi alla squadra. Ieri ha beneficiato di una giornata libera anche Arthur Atta, che lunedì aveva svolto un lavoro personalizzato per recuperare la migliore condizione atletica. L'ex Udinese si prepara dunque per tornare al meglio e far vedere anche a Firenze la miglior versione di se ammirata lo scorso anno in Friuli.

La settimana si concluderà sabato con un’amichevole per tutto il gruppo, fatta eccezione per gli otto nazionali. Poi ci saranno altri due giorni di pausa, prima di una vera e propria full immersion al centro sportivo di Bagno a Ripoli in vista della trasferta di Genova. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.