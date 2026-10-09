Fiorentina, Dragusin cerca il riscatto a Genova dopo una sosta da dimenticare
La sosta per le Nazionali non ha regalato soddisfazioni a Radu Dragusin, reduce da un'esperienza complicata con la Romania. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, il difensore della Fiorentina è stato protagonista in negativo degli ultimi impegni della propria selezione, tra prestazioni difficili, una panchina contro la Bosnia e l'espulsione rimediata dopo appena 22 minuti nella pesante sconfitta per 6-0 contro la Polonia.
Rientrato in anticipo al Viola Park a causa della squalifica, Dragusin si è subito rimesso a disposizione di Paolo Vanoli, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle le delusioni internazionali. Domani, contro il Genoa, il romeno dovrebbe partire ancora dal primo minuto. Una sfida speciale per il classe 2002, che proprio con il Grifone ha collezionato 62 presenze prima del trasferimento in Premier League.
Alla Fiorentina, intanto, Dragusin è già diventato un punto fermo: sette presenze da titolare su sette partite disputate, per un totale di 582 minuti, più di qualsiasi altro giocatore di movimento viola. Con l'arrivo di Vanoli il suo rendimento è cresciuto, fino all'ottima prestazione contro il Napoli. Adesso il difensore cerca conferme proprio nello stadio che lo ha lanciato.
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