FirenzeViola Atta più no che sì, Pedro Goncalves o il terzo incomodo: è bagarre

Le condizioni di Arthur Atta continuano a tenere banco in questo inizio di stagione della Fiorentina e anche contro il Genoa la decisione sulla presenza del centrocampista viola sarà presa solo dopo la rifinitura di oggi, sebbene le sensazioni. Da parte del club non filtrano messaggi chiari in merito a come stia Atta ma la sensazione è che esattamente come nelle prime 5 gare di campionato, il francese non sia al meglio neanche dopo le tre settimane di sosta. Anche perché non le ha potute vivere in maniera totalmente tranquilla visto che si è dovuto alternare tra allenamenti in gruppo e altri specifici per recuperare e provare ad essere al meglio per Genova. Missione completata solo a metà visto che alla vigilia della sfida ci sono ancora dei dubbi sulla sua titolarità e anzi, nelle ultime ore è emersa la possibilità che vada direttamente in Tribuna.

Pedro Goncalves scalpita ma occhio a Brescianini

Vanoli sta studiando le alternative già da diversi giorni anche perché potrebbe diventare l'occasione per buttare davvero nella mischia Pedro Goncalves che a differenza di Atta ha lavorato alla grande in queste settimane e ormai gli manca solo il ritmo partita per tornare al 100%. Scegliere il portoghese sarebbe una scelta coraggiosa viste le qualità offensive del calciatore, per questo anche il nome di Brescianini va tenuto presente nelle scelte di Vanoli. L'allenatore ha un grande rapporto con l'ex Atalanta che colpisce per professionalità e concentrazione, si fida di lui e per questo ha diverse chance di giocare a Genova.

Oggi la decisione

Vanoli e il suo staff prenderanno la decisione su chi sarà il terzo centrocampista a completare un reparto che sarà formato da Fagioli e Ndour nella giornata di oggi, magari facendo anche trapelare qualcosa già dalla conferenza stampa di oggi pomeriggio al Viola Park. Si è lavorato con grande intensità in queste settimane e c'è la voglia di non sbagliare nulla in vista di Genova, quindi occhio alla decisione: Atta resta avanti se dovesse stare bene, ma le quotazioni di Goncalves e Brescianini sono in netto rialzo.