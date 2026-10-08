Ndour capitan futuro, Pellegrino ha cancellato Kean. Senza coppa ciao Mastantuono. Atta meglio di Gonçalves

Tutti pazzi per Ndour. Trovo importante che la Fiorentina non abbia come primo obiettivo quello di vendere questo talento a giugno al miglior offerente. Tra l'altro, visto che il PSG porterebbe via il 50% dei soldi incassati non sarebbe un grande affare anche dal punto di vista economico. Credo che nel progetto di Paratici ci sia la volontà di cominciare a mettere basi dopo la rivoluzione quasi totale della passata stagione. Ndour può essere un riferimento prezioso anzi, non mi ha sorpreso che ci suia addirittura l'idea di promuoverlo come capitano il giorno in cui si chiudere il percorso di De Gea in maglia viola. Ndour capitan futuro, niente male. Spero che la società viola blindi velocemente anche il suo contratto. Ndour oggi guadagna intorno ai 600 mila euro. Oggi visto che la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni merita di arrivare al milione di euro. Ndour, Oulai, Fagioli e Atta compongono un centrocampo ottimo per il presente e fantastico per il futuro. Basterebbe completarlo con l'inserimento di un bel guerriero, un gran recuperatore di palloni.

ATTA MEGLIO DI GONCALVES

A proposito di Attà. Una premessa: ritengo che il gioiello francese sia finalmente a posto dal punto di vista fisico. Non fosse così sarebbe un gigantesco problema. Atta sano è uno dei punti di riferimento della Fiorentina. Qualcuno lo vede in ballottaggio con Goncalves. Il portoghese ha storia e colpi. Ma Atta è la speranza di aver trovato un numero uno. Quindi se sta bene deve essere titolare a Marassi contro il Genoa e nelle prossime delicate sfide di campionato. Goncalves lo vedo come pedina preziosa da inserire in corso d'opera. Il dato positiva di questa Fiorentina è che Vanoli ha alternative importanti in ogni angolo del campo. La squadra viola può cambiare pelle e valore nei venti minuti finale. Quando, ormai sempre più spesswo, si decidono le partite.

PELLEGRINO HA CANCELLATO KEAN

C'è qualcuno nel mondo viola che rimpiange Kean? Non credo. Anzi, immagino che Fabio Paratici sia soddisfatto di aver incassato quaranta milioni per un gioiello che fatica a trovare continuità. Ciao Moise, senza rimpianti. Tra l'altro il suo sostituto Pellegrino ha conquistato tecnico, comnpagni e tifosi. Come ha detto un grande uomo di calcio come Giovanni Galli l'attaccante argentino gioca senza pensare al suo voto in pagella. Non gli importa fare un lavoro sporco pur di aiutare la squadra in ogni momento della gara. Pellegrino è un titolare, segna con continuità, da la sensazione di crescere di settimana in settimana. La Fiorentina ha speso tanto per il suo cartellino ma per il momento sono soldi ben spesi.

COPPE E MASTANTUONO

Franco ha fatto un'abbuffata di visibilità nel suo blitz argentino. Il primo gol nella Seleccion fa storia così come il fatto che in molti lo considerino un posisbile erede di Messi. La Fiorentina ritrova un talento con il morale alle stelle. Bene per Vanoli. Ma tutte queste attenzioni certo non aiutano il progetto viola di tenerlo un altro anno. Tanti club anche di alto livello hanno capito le potenzialità di Mastantuono. Ora più che mai la società viola ha bisogno di conquistare un posto nelle prosisme Coppe. Franco non può accontentarsi della visibilità che gli arriva dalla Serie A. Firenze va benisisma ma se c'é anche la vetrina internazionale.