Pernat: "Grosso sembrava lì per caso. Per Genoa-Fiorentina non sono tranquillo"

Il manager della MotoGp Carlo Pernat ha rilasciato un'intervista a La Nazione in vista di Genoa-Fiorentina, lui che è grande tifoso del Grifone: "Non sono tranquillo. Perché Genoa-Fiorentina sarà davvero una partita spartiacque per i rossoblu. Occhio a Vasquez, che poi è anche il capitano e Ostigard. Sono giocatori ’cattivi’ e capaci di fare la differenza".

Poi un commento sulla Fiorentina: "Non ho mai capito cosa rappresentasse l’allenatore che c’era prima, Grosso. Ho avuto la sensazioni che fosse lì per caso... Vanoli è stato la scelta giusta, ha portato tanta grinta. Ha riportato gioco. Io lo dico senza problemi, l’avrei tenuto dopo la fine della scorsa stagione. Insomma, non lo avrei mandato via".