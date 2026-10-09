Ottobre mese della verità per la Fiorentina. Gazzetta: "Le scelte di Vanoli"

Ottobre sarà un mese fondamentale per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il cambio in panchina ha portato i primi risultati, con due vittorie tra campionato e Coppa Italia e un pareggio. Adesso, però, servirà continuità per allontanarsi dalle zone basse della classifica. La lunga sosta ha permesso al tecnico di lavorare sulla condizione atletica e sull'inserimento dei nuovi acquisti.

Alla ripresa, contro il Genoa, il principale dubbio riguarda Arthur Atta, ancora alle prese con una condizione fisica non ottimale. Segnali incoraggianti arrivano invece da Pedro Gonçalves, sempre più vicino alla forma migliore. Sul piano tattico Vanoli valuta il 4-2-3-1 e il 4-3-3, con Fagioli e Ndour punti fermi del centrocampo. In difesa spazio alla coppia Dragusin-Ranieri, mentre Valdepeñas insidia Viery sulla sinistra. Davanti Mastantuono parte favorito a destra, con Njie e Gnonto in ballottaggio sull'altra fascia.

Dopo il Genoa arriveranno Como, Inter e Atalanta: un calendario impegnativo che rappresenterà un banco di prova importante per misurare i progressi della nuova Fiorentina.