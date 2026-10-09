Fiorentina, Atta verso il forfait a Genova. Mastantuono ok, sarà titolare
In attesa di delucidazioni da Vanoli oggi in conferenza stampa, emergono dettagli importanti sulle condizioni di Arthur Atta: come raccolto, il centrocampista francese ancora non è al meglio e in vista di Genova va verso il forfait. Da capire se l'allenatore lo vorrà portare comunque in panchina oppure andrà direttamente in tribuna, ma la sensazione è che in ogni caso non partirà dall'inizio contro il Genoa nella partita in programma domani al Ferraris.
Mastantuono c'è, giocherà titolare
Discorso diverso per Franco Mastantuono, calciatore argentino tornato ieri ad allenarsi al Viola Park dopo la partita d'addio alla Nazionale di Messi ma pronto e arruolabile in vista della partita contro il Genoa. Il numero 30 corre spedito verso una maglia da titolare, sta bene ed è destinato a giocare dall'inizio domani pomeriggio.
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