Atta non è al 100%, Vanoli prepara le alternative: Brescianini o Goncalves

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla di problemi ancora da risolvere dal punto di vista fisico per Arthur Atta. Il centrocampista francese non avrebbe infatti ancora completato il percorso per essere al cento per cento della condizione atletica e Vanoli, avendo avuto tempo e risorse a disposizione, durante questa lunga sosta ha provato le alternative al francese verso Marassi. Che sono due, riporta il quotidiano: Marco Brescianini e Pedro Goncalves.

L’ex Udinese nei primi dieci giorni sempre di questo stop si è allenato al Viola Park con un programma specifico, personale, studiato ad hoc, senza partecipare ad esempio all’amichevole di domenica 28 contro il Signa, sta dando i segnali sperati ma a Genova potrebbe non partire dall'inizio. Anche perché Gonçalves è in crescita e nell’ultima settimana ha compiuto lo scatto decisivo arrivando alla forma fisica sperata. Così come anche Brescianini sarebbe pronto nel caso fosse chiamato in causa.