Tiago Gabriel obiettivo interessante. Paratici deve costruire una grande difesa. A gennaio la Fiorentina si muoverà bene

Le squadre non si costruiscono in una sessione di mercato, serve tempo. Paratici e il suo team nell’ultima estate hanno dato un bel colpo, a entrate e uscite, ma c’è ancora da fare. Intanto questa stagione dovrà certificare o meno la bontà di queste operazioni e ammesso che tutte siano state giuste, sarà necessario continuare nell’opera di costruzione, puntando naturalmente sulla qualità e anche su quei reparti sui quali in estate non è stato possibile intervenire. Per mancanza di tempo o perché le occasioni propizie non si erano materializzate.

Tiago Gabriel primo obiettivo. In uscita Pongracic

La difesa è oggetto di molta attenzione da parte di Paratici e i suoi uomini. Dragusin e Viery sono il nuovo che avanza, Ranieri è l’usato sicuro. Va da sé che serva anche altro. Pongracic purtroppo pare non convincere, non è stato molto impiegato fino ad oggi. Vanoli non ci punta. Il croato sembra destinato a fare le valigie: magari subito, magari a giugno. La Fiorentina ha un obiettivo interessante: Tiago Gabriel del Lecce. E’ già oggi uno dei primi difensori centrali del campionato ed è tra noi dal gennaio 2025 quando Corvino lo portò nel Salento, dimostrando una volta di più la sua straordinaria capacità nello scovare talenti. E’ un ottimo elemento dell’Under-21 lusitana e rientra nel profilo dei calciatori cacciati da Paratici. E’ abbastanza giovane, quindi grandi margini di crescita, stipendio normale quantomeno in linea con i nuovi parametri della Fiorentina (adesso il club viola in A è nono col monte stipendi), valore certo. Tiago Gabriel sarebbe davvero un acquisto di spessore.

A Genova una gara spartiacque

La Fiorentina avrà una vocazione offensiva, ma dovrà basarsi su una grande difesa. Perché è da lì che partono i successi di qualsiasi formazione. La sua concentrazione sul settore arretrato dei viola è più che giustificata. Un ragionamento andrà fatto anche sul portiere, ma nel giugno 2027 perché per adesso De Gea è un riferimento. Martinelli ad Avellino sta andando molto bene, quindi tra alcuni mesi una riflessione a mente fredda andrà fatta. Quello che trapela, nel frattempo, è che la Fiorentina già a gennaio sarà protagonista. Il diktat di Paratici è non perdere tempo perché è troppo prezioso. Dunque tra 3 mesi i viola muoveranno i loro passi e state sicuri che la squadra di Vanoli si rinforzerà. Però ora palla al campo. La sfida di sabato a Genova, dopo una lunghissima sosta, sarà probamente. Una sorta di spartiacque.