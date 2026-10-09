FirenzeViola Franchino se gioca siamo felici, altrimenti fa lo stesso… Cresciamo tutti. Oggi la partita si fa con 16 calciatori

Siamo sempre a lamentarci del calcio, ma poi quando si ferma ci manca tropppo. Due fine settimane senza partite e tre di allenamenti. L’astinenza da pallone morde lo stomaco di tutti noi. E allora finalmente domani di ricomincia. La Fiorentina apre il sesto giro di campionato, subito alle 15, domani a Marassi, appuntamento per intenditori.

MASTANTUONO SÌ O NO….

È il destino dei grandi, di loro si parla sempre e comunque. “Franchino”, ormai per i fiorentini è così, un soprannome carico di affetto, ha i prodromi del predestinato. Ha solo 19 anni, ma alle spalle ha già River e Real, insomma non roba residuale. In piu l’Albiceleste. Nella notte delle lacrime - anche chi scrive si è commosso come un bimbo di fronte a sua maestà Messi nell’attimo dell’addio alla nazionale Argentina - c’era pure lui. Con gli occhi bagnati a guardare un mostro di bravura giunto ai titoli di coda. Solo 11 minuti per il viola e tanta commozione. Poi 13 ore di volo, fuso orario per poco meno di 20 giorni, rientro in Italia mercoledì e ieri primo allenamento con Vanoli, senza forzare. Dibattito aperto nella capitale mondiale della dialettica: deve giocare per forza, uno cosi giovane, capirai… E di contro l’altro partito: sara’ lesso da 5 ore di fuso e volo aereo, meglio che Vanoli lo porti in panchina. Detto che noi “Franchino” lo vorremmo sempre nella “cancha” (per gli argentini il campo da gioco) e detto pure che Vanoli farà anche un po’ come gli pare, in un caso o nell’altro zero problemi. Se Mastantuono farà il titolare a Genova saremo felici. E se invece giocherà un altro andrà bene lo stesso. Perché la Fiorentina quest’ano ha una rosa forte e sulle corsie la qualifica abbonda sorretta da una sana concorrenza.

UNO SCATTO CULTURALE

Lo dobbiamo fare tutti: tifoseria,stampa, ambiente in generale. Il calcio in alcuni passaggi fondamentali è cambiato: le gare durano 100 minuti e anche di più. Un allenatore prepara più piani gara e nella mischia butta 16 calciatori. Sono tanti, le soste hanno stravolto il canovaccio di una classifica partita. Non importa chi parte titolare, ma come partecipa e come investe il proprio capitale tecnico. Prima, dopp, durante, l’unico verbo da declinare è: incidere. Ecco, allora diamoci tutti una calmata. Mastantuono, Njie, Goncalves, Gnonto…. Tutti bravi, tutti con le loro caratteristiche. Pensiamo al gruppo. Per noi è competitivo. Fidiamoci. E stiamo calmi…