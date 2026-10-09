Mastantuono lavora in gruppo e prenota una maglia a Genoa. Il punto
La Fiorentina si prepara alla trasferta di Marassi contro il Genoa e Paolo Vanoli deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione. Come riporta il Corriere Fiorentino, il principale riguarda Franco Mastantuono, rientrato dagli impegni con la Nazionale argentina e non ancora certo di una maglia da titolare.
Il talento viola ha svolto ieri una prima parte dell'allenamento insieme ai compagni, prima di dedicarsi a un lavoro di scarico. Le sue condizioni sono buone, ma la decisione definitiva arriverà soltanto dopo la rifinitura. Nel frattempo Wilfried Gnonto si candida per partire dal primo minuto sulla fascia destra, con Alieu Njie confermato a sinistra e Mateo Pellegrino al centro dell'attacco.
A centrocampo, invece, Fagioli e Ndour rappresentano due certezze davanti alla difesa. Per completare il reparto resta favorito Arthur Atta, in vantaggio su Oulai e Pedro Gonçalves, quest'ultimo reduce da due settimane di lavoro intenso per migliorare la condizione fisica. Pochi dubbi, infine, nel reparto arretrato: davanti a David De Gea dovrebbero essere confermati Jimenez e Viery sulle corsie laterali, con Dragusin e Ranieri a comporre la coppia centrale.
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