Le quattro missioni di Paratici, La Nazione: "Strappo dei big e cessioni delicate"

Sono quattro le principali missioni (quasi) impossibili che aspettano Paratici, si legge su La Nazione. La prima è l'allenatore: Paratici, anche in base ai prossimi risultati, dovrà decidere che fare con Vanoli. Lasciare lui in panchina (fino a salvezza raggiunta o meno). Sostituirlo subito, con un traghettatore, e iniziare a cercare il tecnico del futuro. Secondo: valutazione di big in uscita. Paratici potrà affrontare giocatori come Dodo o Gud che stanno convincendo pochissimo e che potrebbero rappresentare situazioni in uscita preziose sul piano dell’introito economico.

Tre: gestione dello spogliatoio. Paratici dovrà affrontare e risolvere quei problemi all’interno del gruppo che sono scoppiati con la gestione Pioli e in qualche modo sono usciti allo scoperto da quando la squadra ha iniziato a vedere lo spettro della B come un qualcosa di assolutamente (e maledettamente) concreto. Quattro: il rapporto tifosi-società-città. L’ultimo posto ha lacerato tutto e un’opera di ricomposizione sarà decisiva anche se con unico traguardo: il raggiungere la salvezza.