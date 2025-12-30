FirenzeViola Fiducia a tempo per Vanoli aspettando Paratici, se guardare oltre la Cremonese è impossibile

vedi letture

Tutto tace al Viola Park, dove ieri la Fiorentina ha ripreso a lavorare. Davanti a Vanoli e alla sua squadra una sfida sulla quale soffermarsi lascia ormai il tempo che trova. Mentre scorrono via i giorni in attesa di una sterzata nella routine dettata dall'ingresso in casa viola di Fabio Paratici restano i numeri, quelli di una classifica che non lascia spazio a immaginazione.

Fiducia a tempo

L'ennesima fiducia a tempo di Vanoli testimonia la navigazione a vista dei viola, divisi tra un arrivo rimandato ai primi giorni dell'anno (quello di Paratici) e la gestione di uno spogliatoio che non dà segnali di reazione. I benefici (relativi) dei tre punti sull'Udinese sono stati spazzati via dall'ennesimo passo falso, una sconfitta a Parma nella quale pure la novità tattica prevista da Vanoli non ha funzionato. Un punto a sfavore, uno dei tanti, di un tecnico di nuovo in procinto di giocarsi tutto come avvenuto proprio contro i friulani

La gestione del tecnico

Di certo la difesa del tecnico, tutt'altro che inedita e persino identica a quanto avvenuto in passato con altri allenatori, resta emblema di un momento in cui la Fiorentina vive alla giornata, aggrappata alla speranza di una vittoria che rimandi al nuovo uomo mercato il disegno del mercato invernale. Una finestra che già si riempie di nomi seppure sia impossibile, ad ora, immaginare il percorso tattico che vorrà fare la squadra. Fosse solo per l'incertezza che ne riguarda la guida tecnica. Non è un caso, allora, che intorno al nome di Paratici stiano proliferando anche nomi di altri allenatori, ipotesi da tenere comunque di conto se con la Cremonese le cose non dovessero andare bene.

Attesa inevitabile

Insomma anche il mercato è congelato, seppure di profili se ne stia già parlando. Mentre Richardson apre la stagione delle cessioni, e in attesa di capire meglio chi potrà essere sacrificato sull'altare del bilancio, in entrata gli obiettivi accostati non mancano, anche se solo individuare il prossimo modulo impiegato in campo diventa complicato. Fosse solo perché impossibile da prevedere almeno guardando oltre la sfida con la Cremonese, l'ultima prima di capire come e quanto Paratici potrà risollevare il mondo viola (..perchè questo dovrà fare).