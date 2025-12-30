Su Coppola c'è anche il Torino, oltre a Fiorentina e Bologna: ha già lavorato con Baroni

Tuttosport in merito al mercato del Torino fa il nome di Diego Coppola del Brighton. Il difensore, finito anche in ottica Fiorentina, è finito in ottica granata poiché ha il vantaggio di conoscere già bene Baroni: i due hanno lavorato insieme proprio al Verona nella stagione 2023/2024. Tutto in discesa? No, perché il Torino non è l’unica società a essersi mossa per Coppola, sulle tracce del centrale ci sono anche la Fiorentina e il Bologna.

Per ora la trattativa è ancora alla fase iniziale e serviranno nuovi incontri tra le parti per arrivare alla conclusione, ciò che però appare certo è che il difensore lascerà il Brighton in questa sessione di mercato. L’idea di Petrachi è quella di imbastire la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto: il club inglese in estate lo aveva pagato 11 milioni.