Verso Fiorentina-Cremonese, Gosens può tornare titolare e Vanoli pensa al tandem Kean-Piccoli

La Gazzetta dello Sport fa il punto in vista della prossima gara della Fiorentina contro la Cremonese. Rientrerà dalla squalifica Luca Ranieri, possibile pure un ritorno da titolare di Robin Gosens che è tornato in campo dopo due mesi di assenza a Parma per l’ultimo quarto d’ora. Da capire però se il tedesco sia già pronto per giocarsi una maglia dal primo minuto o se abbia bisogno di più tempo per recuperare minutaggio.

Curiosità anche per le scelte sul fronte offensivo perché non può essere escluso del tutto un impiego insieme dal primo minuto di Moise Keane e Roberto Piccoli, visto che contro i ducali le migliori occasioni sono state create proprio con i due in campo contemporaneamente quando nella ripresa ha fatto il suo ingresso in campo l’ex Cagliari. Difficile però che venga escluso dai titolari Albert Gudmundsson che è in netta crescita e a Parma è risultato il migliore.