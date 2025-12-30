Fiorentina-Cremonese, gara affidata all'arbitro Federico La Penna

L'Associazione Italia Arbitri ha pubblicato le designazioni valide per la diciottesima giornata di Serie A. Fiorentina-Cremonese è stata affidata al signor Federico La Penna della sezione di Roma 1. I suoi collaboratori saranno Bahri e Rossi, il quarto Uomo Bonacina. Il Var Marini, mentre l'aiuto Var Gariglio.