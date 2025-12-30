Calciomercato Genoa su Mandragora, ma il giocatore non vuol partire: la situazione

Niente da fare per il momento: Rolando Mandragora è stato contattato dal Genoa, ma secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il giocatore non è interessato all'eventuale trasferimento in Liguria. Il club rossoblù non è un'opzione nella testa del classe '97, che comunque ha ricevuto un apprezzamento concreto. I Grifoni sono alla ricerca di un centrocampista, ma non potrà essere l'ex Juventus. Ad oggi la cosa è infattibile per sua volontà.

Il giocatore vuole restare.

Le intenzioni di Mandragora sono quelle di rimanere a Firenze. Il ragazzo ha rinnovato il proprio contratto lo scorso settembre, passando dalla scadenza del 2026 a quella del 2028 con opzione per il 2029. E soprattutto ricevendo un aumento d'ingaggio considerevole: dagli 1,5 milioni più bonus percepiti in precedenza, agli 1,8 a salire previsti dal nuovo accordo. Un attestato di fiducia notevole del club viola, dove "Rolly" vuole continuare a giocare.

Le mosse della Fiorentina.

Bisognerà capire le intenzioni della società, che a gennaio avrà bisogno di monetizzare e che soprattutto considera incedibili pochissimi calciatori. Mandragora la scorsa estate poteva partire: in caso di offerta convincente la Fiorentina lo avrebbe ceduto. Invece l'unica proposta arrivò dal Real Betis che non si avvicinò lontanamente ai 10-12 milioni pretesi dai viola. Non resta che aspettare, anche perché a centrocampo è in programma una rivoluzione.