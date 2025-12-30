Fiorentina, la difesa è in declino: tra palle inattive e 28 gol subiti, tutti i dati preoccupanti

Il Corriere Fiorentino si concentra sulla fase difensiva della Fiorentina. Si parte da uno storico brutale: nelle ultime 13 edizioni solo la Salernitana nel 2021-22, da peggior difesa, è riuscita a salvarsi, e i 28 gol subiti in 17 giornate sono la fotografia di una stagione in cui la Fiorentina è da mesi tra le più battute dell’intero torneo. Gol subiti, in casa viola, fanno spesso rima con approccio: la squadra prima di Pioli e ora di Vanoli ha infatti incassato 4 reti tra il 1’ e il 15’ e 5 tra il 46’ e il 60’: con il 32% dei gol incassati all’alba dei due tempi, l’ingresso o il rientro in campo dagli spogliatoi rappresenta un problema ancora insoluto. Idem dicasi per la gestione dei finali: contro Cagliari, Como e Verona i viola hanno subito gol nel recupero, dilapidando sei dei sette punti fin lì conquistati.

Altro dato sfavorevole è quello relativo alle palle inattive, con i gigliati che da tale frangente hanno infatti subito 11 segnature: quattro sugli sviluppi di un calcio piazzato, quattro da calcio d’angolo e tre dal dischetto. E poi, non secondaria, la questione dei tiri subiti: la Fiorentina è l’ottava peggior formazione in questa statistica con 224 ed è quarta per tiri in porta concessi con 82 (il 36,6% dei tiri subiti dalla Fiorentina centra lo specchio della porta). Con il 65,8% di parate sui tiri nello specchio ricevuti De Gea è il portiere con la quinta percentuale più bassa dell’intero campionato. Per gli xG (i cosiddetti gol attesi) concessi sui tiri in porta la squadra viola ha il secondo dato più alto del campionato con 24,75, alle spalle del solo Cagliari con 29,68.