Samardzic e Brescianini: contatti con tra Fiorentina e Atalanta per il prestito, il punto

Per La Nazione ci sono stati contatti con l’Atalanta per capire se Lazar Samardzic e Marco Brescianini possano trasferirsi a Firenze in prestito. Ai nerazzurri interessano, di contro, Mandragora e Pablo Marí, giocatori che piacciono molto a Palladino.

Sul trequartista ex Udinese è segnalata anche la Lazio. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, su Samardzic si potrebbe ragionare di un prestito con obbligo condizionato. Il serbo guadagna 1,5 milioni e ha il contratto in scadenza nel 2029.