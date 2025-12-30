Dodo può essere un sacrificato di Paratici: mancano però acquirenti e il suo valore è crollato

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Dodo. Per il quotidiano è un grosso punto interrogativo e potrebbe anche essere uno dei sacrificati nell'epurazione che Fabio Paratici promette di mettere in atto, ma, come tanti altri compagni, negli ultimi mesi il suo valore è crollato a picco. Per cederlo in estate la Fiorentina chiedeva almeno 25 milioni, adesso potrebbe accontentarsi anche di un'offerta da 15.

Mancano però acquirenti (l'Inter sembra in questo momento defilata). E c'è ancora una questione rinnovo in freezer da inizio 2025: il calciatore è in scadenza a giugno 2027, l'offerta presentata dal club è stata snobbata dal brasiliano, il cambio del ds ha ulteriormente messo in stallo il tutto, con gli ultimi contatti che ci sono stati più di un mese fa, prima che la situazione precipitasse.