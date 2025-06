FirenzeViola Emma Lombardi a FV: “All’Europeo stiamo vivendo un sogno. Con la Fiorentina stagione positiva ma c’è mancato qualcosa”

vedi letture

Il talento del vivaio femminile viola, al seguito della spedizione azzurra per gli Europei Femminili Under 19, si racconta in esclusiva a Firenzeviola

“Sono emozioni forti quelle che stiamo vivendo ora dopo la qualificazione alla semifinale. Siamo contente di essere passate e andremo ad affrontare questa semifinale a testa alta facendoci valere”. Il giovane terzino della Primavera Femminile della Fiorentina Emma Lombardi esprime tutta la propria soddisfazione per aver ottenuto, assieme a tutto il gruppo dell’Under 19 dell’Italia, il passaggio storico alla semifinale come seconda del girone dopo la sconfitta indolore contro la Francia. Risultato che ha consentito all'Italia di qualificarsi anche per il Mondiale di categoria dopo oltre un decennio di assenza. Le ragazze allenate da Nicola Matteucci ora aspettano la Spagna campione d’Europa in carica. I pronostici non sono a favore delle azzurrine ma le ragazze nostrane hanno già dimostrato di potersela giocare anche con le corazzate europee. “Valuteremo come affrontarle – prosegue Lombardi ai microfoni di Firenzeviola – Per ora ci godiamo il momento poi penseremo a loro”.

Come ti stai trovando in questa squadra?

Mi sono trovata bene sin da subito con le mie compagne e con questo staff. Anche il mister è molto tranquillo e ci mette a nostro agio.

Italia in semifinale all’Europeo Under 19 e qualificata al mondiale di categoria. State sognando a occhi aperti

Io personalmente lo speravo. Non mi sarei mai aspettata di vivere un percorso del genere ma l’ho desiderato e lo sto vivendo con tutta me stessa. Siamo arrivate qua dopo tutto il percorso che abbiamo fatto meritandoci questo risultato storico.

Che sensazioni hai quanto indossi la maglia della Nazionale?

Sono fiera e orgogliosa di portare la casacca azzurra. Scendo in campo sempre per dare tutto e dimostrare quanto ci tengo a giocare per l’Italia

Che stagione hai vissuto a livello personale tra Italia e Fiorentina?

Con la Fiorentina è stata un’annata di alti e bassi perché abbiamo vinto partite importanti e ne abbiamo perse altrettante. Potevamo fare di più per qualificarci alle finali scudetto. Perdere l’ultima partita ci ha fatto male. Stessa cosa in Coppa Italia; arriviamo fino in fondo ma poi non riusciamo a dimostrare chi siamo. Con la Nazionale, tra gare, raduno e allenamenti, è andato tutto molto bene. In azzurro posso dire che la stagione è stata sicuramente molto positiva

Quanto ti senti cresciuta in questa stagione che stai vivendo?

Molto perché queste sono esperienze che ti fanno maturare e crescere. Sia quelle positive che quelle negative intendo. Sono molto contenta della calciatrice che sto diventando.

Cos’è mancato con la Fiorentina per arrivare alle final four e vincere la Coppa Italia?

Penso sia mancata un po’ di esperienza. Comunque eravamo una squadra molto giovane. Purtroppo se non entriamo in campo tutte fiduciose alla fine ne risente tutto il gruppo. Potevamo e dovevamo fare di più ma come ho detto prima sono esperienze che ti aiutano a crescere.

Cosa pensi ti lascerà quest’esperienza europea?

Sicuramente l’importanza delle partite e l’amicizia che si è creata con le altre del gruppo è un qualcosa che ricorderò con affetto. Qui con me in Polonia c’è anche la mia famiglia che non ha mai smesso di sostenermi sin dal momento delle convocazioni. Sono molto contenta di avere la loro presenza accanto in questa fantastica avventura.

Per la prossima stagione cosa ti aspetti?

Dopo l’Europeo e dopo le vacanze sicuramente ci confronteremo con la società per capire se rimango o andrò in prestito. E’ difficile dirlo adesso.

Tra poco inizierà l’Europeo in Svizzera. Dove pensi che arriverà l’Italia?

Può fare bene perché anche loro sono una grande squadra. Siamo fiduciose che possano andare avanti come abbiamo fatto noi. Ma la loro competizione è diversa dalla nostra. Le seguiremo con grande attenzione.

Quanto è cresciuto secondo il calcio femminile in Italia?

Si cresce sempre in ogni ambito anno dopo anno in tutte le categorie, sia maschile che femminile. A noi ragazze ci stanno trattando bene adesso rispetto a prima e fanno di tutto per farti crescere nel miglior modo possibile in modo tale che il tuo talento possa venir fuori ed essere apprezzato da tutti.